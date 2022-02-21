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Кризис на Украине

Глава Луганской области сообщил об остановке Луганской ТЭС

Сергей Гайдай отметил, что повреждения являются результатом боевых действий

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Луганская ТЭС остановлена из-за повреждений на всех линиях отходящих электропередач. Об этом в понедельник сообщил глава региона Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

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"Повреждения на всех линиях отходящих электропередач, подходящих к Луганской ТЭС. Станция остановлена", - написал он.

Он отметил, что повреждения являются результатом боевых действий.

Кроме того, добавил чиновник, без электричества и газа остались жители населенного пункта Врубовка, там же повреждены жилые дома, а также газопровод. "200 потребителей без газоснабжения", - сообщил он и добавил, что из-за обстрелов невозможно начать восстановление.

Гайдай проинформировал, что без воды, тепла и света остались жители населенного пункта Счастье из-за "прямого попадания в водозабор", а также разбитого коллектора. Восстановление водозабора, признал он, пока невозможно из-за угрозы жизни рабочих, однако ремонт систем электроснабжения проводится.

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