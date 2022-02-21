В ЛНР сообщили, что с 17 февраля количество обстрелов со стороны ВСУ выросло в восемь раз

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Количество обстрелов Луганской народной республики (ЛНР) с 17 февраля со стороны ВСУ выросло в восемь раз, было выпущено 1 773 боеприпаса. Об этом сообщает в понедельник Telegram-канал представительства ЛНР в Совместно центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"С 17 февраля 2022 года, в период резкого обострения обстановки на линии соприкосновения, представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 183 обстрела территории республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которых 102 с применением тяжелого вооружения. Ежедневное количество обстрелов выросло в восемь раз. Всего по территории ЛНР выпущено 1 773 боеприпаса - 268 снарядов, 915 мин, 584 гранаты, 6 противотанковых управляемых ракет", - говорится в сообщении.

Наиболее интенсивные обстрелы, отмечается в сообщении, ведутся на Первомайском, Дебальцевском, Стастьенском и Славяносербском направлениях. "С 17 по 21 февраля погибли два мирных жителя в поселке Пионерское, получили ранения три мирных жителя в поселках Пришиб и Знаменка. За этот же период диверсионными группами украинских военных осуществлено два диверсионных акта: подрыв газопроводов в поселке Малая Вергунка и Каменнобродском районе города Луганска. Предотвращен один теракт на автомобильной дороге Луганск - Краснодон", - информирует представительство.