{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Глава СК поручил расследовать обстоятельства разрушения погранобъекта в Ростовской области

Александр Бастрыкин поручил также расследовать обстоятельства гибели мирного жителя и обстрела двух школ в Донбассе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства разрушения места несения службы пограничников в Ростовской области от снаряда с территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства разрушения места несения службы пограничных нарядов ПУ ФСБ России по Ростовской области в результате попадания снаряда с территории Украины, а также гибели мирного жителя и обстрела двух школ в Донбассе", - говорится в сообщении.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичУкраинаРоссияКризис на Украине
Навальный подал иск из-за запрета проноса техники адвокатами на судебный процесс в колонии
В суде сообщили, что подготовка в форме беседы назначена на 9 марта
Читать полностью