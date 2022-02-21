Глава СК поручил расследовать обстоятельства разрушения погранобъекта в Ростовской области

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства разрушения места несения службы пограничников в Ростовской области от снаряда с территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства разрушения места несения службы пограничных нарядов ПУ ФСБ России по Ростовской области в результате попадания снаряда с территории Украины, а также гибели мирного жителя и обстрела двух школ в Донбассе", - говорится в сообщении.