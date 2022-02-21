В Балашихе подростка ранили из ружья во время съемки видеоролика

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Подросток получил ранение в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем в ходе съемок с друзьями видеоролика в лесу Балашихи. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В главке отметили, что в дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним доставлен 17-летний подросток. "Полицейскими установлено, что пострадавший вместе с двумя одноклассниками в лесном массиве, расположенном на Мирском проезде в мкр. Салтыковка, снимали видеоролик. Для съемок они использовали пневматическое ружье, которое принес из дома один из несовершеннолетних. В результате неосторожного обращения с оружием один из подростков получил ранение и был госпитализирован в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.