Председатель ОНК КЧР обратится в прокуратуру после жалоб устроивших беспорядки заключенных

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия Карачаево-Черкесии направит обращение в республиканскую прокуратуру для проверки жалоб заключенных, устроивших беспорядки в следственном изоляторе Черкесска. Об этом ТАСС в понедельник рассказал председатель ОНК республики Руслан Джанибеков.

Ранее в отделе ФСИН России по республике ТАСС сообщили, что 18 февраля более 21 заключенного оказали сопротивление администрации учреждения при проведении планового обыска на территории следственного изолятора №1 в Черкесске. Участники беспорядков повредили смотровые глазки в дверях камер, имуществу учреждения нанесли незначительный ущерб. Проводится проверка

"Побеседовал с подозреваемыми и обвиняемыми в СИЗО города Черкесска. Опросил и провел осмотр 27 человек. По полученным данным намерен писать от имени Общественной наблюдательной комиссии обращение в прокуратуру. На основе этих обращений компетентные органы будут принимать решение и давать правовую оценку происходящему", - сказал Джанибеков.

По его словам, заключенные пожаловались на обыски в камерах и на несвоевременное оказание медицинской помощи. Джанибеков также встретился с родственниками заключенных и рассказал им о состоянии здоровья находящихся в следственном изоляторе.

Условия содержания в следственном изоляторе также проверила уполномоченный по правам человека Зарема Умалатова, которая ранее рассказала ТАСС, что устроившие беспорядки заключенные в своих обращениях рассказали о применении насилия со стороны сотрудников СИЗО. Заявления от заключенных направили в следственное управление СК России по КЧР.

"Был установлен ряд нарушений условий содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО-1 ОФСИН России по КЧР. В том числе им в недостаточной мере предоставляются средства личной гигиены, чистые полотенца и постельное белье. В ходе проверки были получены обращения от лиц, находящихся под стражей, о применении в отношении них физического насилия и неоказания своевременной медицинской помощи", - сообщила ТАСС в понедельник Умалатова.