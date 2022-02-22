Жительница Приморья фиктивно прописала в своем доме 147 иностранцев

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Полиция Приморья выявила частный дом, владелица которого фиктивно прописала в нем 147 иностранцев, сообщает во вторник пресс-служба УМВД по Приморскому краю. Возбуждены уголовные дела.

"Установлено, что 29-летняя местная жительница в период с октября 2019 года по декабрь 2021 года осуществила фиктивную постановку на миграционный учет 147 иностранных граждан в своем частном доме, однако реальной возможности проживания по указанному адресу не предоставила. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что за оказание такой услуги женщина получала денежное вознаграждение. Возбуждены и объединены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. При этом в 2018 году женщина уже была осуждена за организацию "резиновой квартиры".

В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.