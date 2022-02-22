В горных районах Камчатки до 25 февраля объявили лавинную опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Повышенная опасность схода лавин объявлена в горных районах Камчатки до 25 февраля, сообщает Камчатский противолавинный центр.

"С 22 по 25 февраля включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского района, особенно в бассейне реки Паратунка, на территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов, в Петропавловске-Камчатском, на вулканах Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский, а также на вулканах Ключевской группы", - говорится в сообщении.

В ночь на вторник на Камчатку обрушился мощный циклон, он принес в некоторые районы края ураганный ветер с порывами до 45 м/с. В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском снег, ветер около 12 м/с.