В Боливии в результате паводка погибли четыре человека

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 февраля. /ТАСС/. Не менее четырех человек погибли в результате паводка в боливийском департаменте Тариха. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Оскар Монтес.

"Речь идет о стихийном бедствии большого масштаба. Уже точно известно, что было обнаружено четыре тела", - сказал он в эфире радиостанции Erbol. По ее данным, пропавшими без вести числятся от 10 до 20 человек.

Свои соболезнования в связи с гибелью людей выразил президент Боливии Луис Арсе. "Мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах в результате выхода из берегов горной реки в общинах гуарани в муниципалитете Энтре-Риос в Тарихе", - написал он в Twitter. По словам президента, в пострадавшем регионе проводится эвакуация.