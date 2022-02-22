Защита обжаловала приговор подростку из Канска, осужденному по статье о терроризме

КРАСНОЯРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Приговор подростку из Канска Красноярского края, ранее приговоренного за преступление террористического характера к пяти годам лишения свободы, обжалован. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Васин.

"Обжаловали", - сообщил Васин, уточнив, что жалоба подана в Военный апелляционный суд в Московской области.

Ранее первый Восточный окружной военный суд приговорил подростка к пяти годам колонии по делу о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности и изготовлении и хранении взрывчатки. Еще два фигуранта получили условные сроки. В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что осужденный к пяти годам будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Два других подростка освобождены от уголовной ответственности по ст. 205.3 УК РФ в связи с сотрудничеством со следствием.

По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020-го подростки самостоятельно обучались изготовлению взрывчатых веществ и отрабатывали их применение в заброшенном доме на пустырях и стройках. В отношении подростков были возбуждены уголовные дела по фактам прохождения обучения осуществлению террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участия в террористическом сообществе (ч. 2. ст. 205.4 УК РФ). Позднее дело об участии в террористическом сообществе было прекращено из-за непричастности подростков к этому деянию.

В марте 2021 года было возбуждено новое уголовное дело, связанное с изготовлением взрывчатки. В мае прошлого года пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщила о завершении расследования уголовных дел в отношении трех 15-летних подростков о прохождении ими обучения с целью осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.