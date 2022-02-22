В Казахстане в результате взрыва газа на станции техобслуживания погиб человек

НУР-СУЛТАН, 22 февраля. /ТАСС/. Пожар и взрыв газа произошли на станции технического обслуживания в казахстанском городе Актобе, погиб один человек, повреждены 11 машин. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МЧС Казахстана.

По данным ведомства, утром 22 февраля к спасателям поступило сообщение о пожаре на заправке "Альтаир" в городе Актобе. "По приезде сотрудников службы пожаротушения было обнаружено, что на станции технического обслуживания "Альтаир" произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего последовало обрушение здания на площади 600 кв. м без возгорания, повреждено 11 единиц автомобильной техники, находившихся внутри и рядом СТО", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной взрыва газовоздушной смеси стала утечка газа из газобаллонного оборудования автомобиля. "С момента происшествия были проведены поисково-спасательные работы пропавшего охранника 1954 года рождения, которого обнаружили под завалами без признаков жизни", - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работают 136 спасателей и 18 единиц техники.