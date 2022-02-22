В Нарьян-Маре более 1 тыс. человек остались без воды из-за аварии на сетях

ТАСС, 22 февраля. Три детских сада, две школы и около 10% населения Нарьян-Мара - более 1 тыс. человек - остались во вторник без водоснабжения из-за аварии на водоводе, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Место утечки находится на выезде из города, из-за ремонтных работ значительно затруднено автомобильное движение, в Нарьян-Маре сейчас минус 8 градусов.

"Из-за аварии в районе дома номер 6 по улице Ленина отключено водоснабжение в районах города: Качгорт, Хорей-Верская, Лесозавод, улицы Первомайская и Хатанзейского. Здесь проживает около 10% населения - более тысячи человек. Под отключение попали три детских сада и две школы. Но самое главное - очень "неудачное" место аварии, это узкое "горлышко", выезд из города, одна дорога, по которой сейчас движение значительно затруднено", - сказали в пресс-службе.

Ремонтные бригады работают, с места аварии откачивают воду. Как отметили в пресс-службе, степень износа водопроводных сетей Нарьян-Мара около 80%. "Сложность еще и в том, что в наших северных условиях трубы водоснабжения проложены на глубине 6-7 м", - добавила собеседница агентства. Коммунальная инфраструктура города создавалась в 1980-е годы, и она не рассчитана на современные нагрузки.

В целом на реконструкцию системы водоснабжения города требуется около 800 млн рублей. "В этом году нам впервые выделено около 80 млн рублей, и именно на эту ветку, но она чуть-чуть не "дотянула", - добавили в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа (НАО), из-за работ на месте аварии автомобильное движение затруднено и по центральным улицам Нарьян-Мара.