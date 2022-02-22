Почти 160 иностранцев незаконно поставили на миграционный учет в отеле Москвы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили факт незаконного миграционного учета почти 160 иностранных граждан в отеле на улице Большая Ордынка в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Установлено, что в период с 10 сентября по 12 декабря 2021 года в отеле "Ордынка", расположенном на улице Большая Ордынка, дом 59, строение 2, неизвестные, используя доступ к прикладному программному обеспечению "Территория" от имени гендиректора, поставили на миграционный учет 158 иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.