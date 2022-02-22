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Грузовик и семь легковых машин столкнулись на трассе в Подмосковье

Есть один пострадавший

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Массовая авария с участием грузовика и семи легковых машин произошла на трассе в Домодедове, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 10:45 на 183-м километре автодороги А-107 в Домодедовском городском округе произошло попутное столкновение грузового автомобиля "Мерседес" с семью легковыми автотранспортными средствами. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что затруднений в движении на данном участке дороги нет. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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