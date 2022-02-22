Около 400 жителей Томской области могут попасть в зону подтопления в паводок

ТОМСК, 22 февраля. /ТАСС/. Первая волна паводка в Томской области, во время которой будет вскрытие рек, ожидается без чрезвычайных ситуаций. Но во время второй волны в зоне подтопления могут оказаться около 100 домов с населением примерно в 400 человек, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

С учетом низких уровней воды в русле главных артерий региона - Томи и Оби - возможные заторы не приведут к подтоплениям.

"Прохождение талых вод, так называемая вторая волна половодья, ожидается напряженным: в зоне возможного подтопления могут оказаться до 14 населенных пунктов в четырех муниципалитетах - примерно 100 домов с населением около 400 человек", - отметили в администрации.

Кроме того, под угрозой подтопления находятся участки дорог в Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском, Тегульдетском и Чаинском районах. На случай разлива администрации районов должны подготовить запасы продовольствия, медикаментов, топлива и других ресурсов жизнеобеспечения, а также резервные способы транспортной доступности.

"При наихудшем сценарии развития обстановки в период половодья наиболее сложная обстановка может сложиться на реках Обь и Чая с притоками в Молчановском и Колпашевском районах", - сообщил начальник комитета ГО и ЧС департамента защиты населения и территории Томской области Павел Плюхин.

При возникновении чрезвычайных ситуаций в связи с половодьем власти задействуют группировку из шести тысяч человек, в распоряжении которых 1 700 единиц техники, 120 плавательных и 9 воздушных средств. На борьбу с половодьем в областном бюджете предусмотрено 20 млн рублей.