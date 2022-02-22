Прокуратура в Башкирии проверит передачу земель иностранному инвестору под пасеки

УФА, 22 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в Башкирии проверит факты передачи земель в Ишимбайском районе республики иностранному инвестору для разведения пчел, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

"Ишибмайская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры республики организовала проверку о размещении на территории района пасек с зарубежными породами пчел. Предварительно установлено, что Министерство лесного хозяйства республики объявило и частично провело аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков в Ишимбайском районе под пасеки ООО "Би Хэппи", учредителем которого является иностранный инвестор", - говорится в сообщении.

Прокуроры намерены дать оценку обоснованности проведения аукционов и передачи земли. В воскресенье, по сообщениям местных СМИ, в Ишибмайском районе Башкирии прошел сход жителей против данного инвестпроекта, люди опасаются, что порода башкирской пчелы смешается с завезенными породами и может исчезнуть.

Власти республики раскрыли намерения французского инвестора вложить более 3,5 млрд рублей в производство меда на территории нескольких районов Башкирии в марте 2021 года. Первые результаты инвестпроекта планировалось представить на международном конгрессе пчеловодов "Апимондия", который пройдет в регионе в 2022 году.