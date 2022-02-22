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Полицейские нашли похищенные из астраханского собора пожертвования прихожан

Возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых задержаны

АСТРАХАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Полицейские Астраханской области нашли и вернули в кафедральный Свято-Троицкий собор похищенные злоумышленниками пожертвования прихожан. Двое подозреваемых в краже задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД Медиа.

"Сотрудниками отдела МВД России по Енотаевскому району задержаны двое подозреваемых в краже пожертвований прихожан из киота, в котором хранится особо почитаемая икона Пресвятой Богородицы в Свято-Троицком кафедральном соборе. Это ранее судимые местные жители, которые сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Задержанным избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что часть похищенных прихожанами драгоценностей была обнаружена полицейскими в ломбардах и по адресу проживания одного из подозреваемых в краже.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, о преступлении в полицию сообщил настоятель храма.

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