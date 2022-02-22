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Кризис на Украине
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СК возбудил дело по факту взрыва автомобиля у здания представительства СЦКК в Луганске

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля у здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц и по предварительному сговору"). Соответствующее поручение было дано председателем СК России", - говорится в сообщении.

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