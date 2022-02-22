Свидетель заявил, что Навальный мог похитить до 100 млн рублей пожертвованных ему средств

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный мог похитить до 100 млн рублей из пожертвованных ему на избирательную кампанию средств. Это следует из оглашенных в понедельник на заседании Лефортовского суда Москвы показаний свидетеля обвинения юриста Ильи Ремесло.

"Большинство фондов и организаций Навального были созданы для легализации средств. По моим подсчетам, эта сумма достигла 100 млн рублей", - сообщил свидетель следователю на допросе.

Ремесло при этом уточнил, что сделал свой вывод о похищении пожертвований, основываясь на информации из открытых источников. По его мнению, для хищения средств Навальный использовал также криптовалюту. "Операции по снятию средств с криптовалютных кошельков организаций Навального совпадали с поездками обвиняемого. Для выяснения этого специальные знания не нужны - все и так очевидно", - говорится в показаниях свидетеля.

Юрист и блогер Илья Ремесло является одним из самых известных разоблачителей Навального, им был создан проект Navalny Leaks. Ранее он рассказал суду, что в 2016 году узнал, что Навальный планирует выдвигаться на пост президента РФ, с тех он пор следил за финансовой деятельностью Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией), в которой обнаружил ряд серьезных нарушений.

Лефортовский суд Москвы слушает новое дело в отношении Навального на выездных заседаниях в исправительной колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание. Слушания проходят в присутствии большого числа журналистов, аккредитовавшихся для освещения процесса. Навального обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По версии следствия, он похитил около 2,7 млн рублей, выделенных ФБК в качестве пожертвований.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный, вслед за чем он также был признан виновным по делу о клевете.