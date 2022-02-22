В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) убит огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило во вторник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 15:15 <...> вооруженные формирования Украины (ВСУ - прим. ТАСС) открыли огонь <...> в направлении населенного пункта Желобок, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для обстрела украинские силовики применили стрелковое оружие и миномет калибра 82 мм, выпустив шесть мин, а также совершили три выстрела из гранатомета.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, а 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.