В Подмосковье в строящемся доме упал лифт

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. В строящемся доме в Пушкине упал лифт. Один из трех рабочих, пострадавших во время инцидента, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что трое рабочих пострадали при падении лифта в строящемся доме 180а по Ярославскому шоссе и были переданы медикам. "По предварительным данным, трое рабочих соорудили деревянный помост и производили работы в шахте лифта строящегося дома. В результате под тяжестью веса помост рухнул, мужчины провалились в шахту. Все трое доставлены в больницу, где один из них скончался", - сообщила Врадий.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится осмотр, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В новость были внесены изменения (19:58 мск) - добавлена иснформация от СК по Московской области.