В Дагестане пять человек пострадали в ДТП с пассажирской газелью

МАХАЧКАЛА, 22 февраля./ТАСС/. Пять человек, по предварительной версии, пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Карабудахкентском районе Дагестана. Погибших нет, сообщает во вторник пресс-служба МВД по Дагестану.

В Карабудахкентском районе республики произошло столкновение двух автомобилей. "22 февраля на 825-м километре автодороги "Кавказ" произошло столкновение автомобилей Citroen и пассажирской ГАЗ-322131. В результате ДТП 56-летний водитель и четыре пассажира автомобиля ГАЗ, в том числе 17-летняя жительница Махачкалы, были доставлены в больницу, и после оказания медицинской помощи отпущены домой. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личности участников автоаварии и обстоятельства происшествия уточняются. "По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - добавили в пресс-службе МВД по республике.

Как сообщила ТАСС старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова, прокуратурой региона поставлены на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП.