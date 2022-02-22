{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Амстердаме совершено вооруженное нападение на магазин Apple Store

В магазине могут быть заложники

ГААГА, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженное нападение на магазин Apple Store совершено в Амстердаме, возможно, захвачены заложники. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, сообщение об ограблении поступило около 17:40 по местному времени (19:40 мск). На фото в социальных сетях с места инцидента можно увидеть вооруженного мужчину, пистолет которого направлен на невооруженного человека.

В полиции подтвердили, что "в район направляет подкрепление", однако подробности инцидента пока не сообщаются.

Теги
Нидерланды
В Волгограде эвакуировали торгово-развлекательный комплекс
По словам очевидцев, в помещениях ТРК чувствовался запах горелой проводки
Читать полностью