СМИ: в Амстердаме совершено вооруженное нападение на магазин Apple Store

ГААГА, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженное нападение на магазин Apple Store совершено в Амстердаме, возможно, захвачены заложники. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, сообщение об ограблении поступило около 17:40 по местному времени (19:40 мск). На фото в социальных сетях с места инцидента можно увидеть вооруженного мужчину, пистолет которого направлен на невооруженного человека.

В полиции подтвердили, что "в район направляет подкрепление", однако подробности инцидента пока не сообщаются.