В Волгограде эвакуировали торгово-развлекательный комплекс

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Торгово-развлекательный комплекс "Парк хаус" эвакуировали в центре Волгограда. На месте работают сотрудники МЧС. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что вечером во вторник к зданию торгового центра прибыло свыше 10 пожарных автомобилей. По словам очевидцев, в помещениях ТРК чувствовался запах горелой проводки.

"ТРЦ эвакуирован. В здании работают сотрудники МЧС, пока факт возгорания не подтвердился", - сказал источник.