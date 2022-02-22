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В Волгограде эвакуировали торгово-развлекательный комплекс

По словам очевидцев, в помещениях ТРК чувствовался запах горелой проводки

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Торгово-развлекательный комплекс "Парк хаус" эвакуировали в центре Волгограда. На месте работают сотрудники МЧС. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что вечером во вторник к зданию торгового центра прибыло свыше 10 пожарных автомобилей. По словам очевидцев, в помещениях ТРК чувствовался запах горелой проводки.

"ТРЦ эвакуирован. В здании работают сотрудники МЧС, пока факт возгорания не подтвердился", - сказал источник.

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