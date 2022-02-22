В Воронеже пострадала трехлетняя девочка из-за льда, упавшего на нее с крыши

ВОРОНЕЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Глыба льда упала на трехлетнюю девочку с крыши дома в Воронеже, ребенок с переломом основания черепа доставлен в больницу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Сегодня, 22 февраля 2022 года, примерно в 18:30 (мск) на улице Комиссаржевской Воронежа на трехлетнюю девочку с крыши дома упала глыба снега. Ребенок доставлен в больницу с переломом основания черепа", - говорится в сообщении.

По ее данным, прокуратура Воронежской области по факту травмирования ребенка организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. "Следственными органами проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Одновременно прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила пресс-служба ведомства.