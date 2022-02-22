Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Абызова

МОСКВА, 22 февраля./ТАСС/. Гагаринский суд Москвы 4 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова и еще 11 фигурантов, обвиняемых в создании преступного сообщества, участии в нем и многомиллиардном хищении. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат Александр Аснис.

"В ходатайствах защиты судом было отказано. Одно удовлетворено - слушать будет суд в составе трех судей. Заседание назначено на 4 марта, срок стражи всем продлили на шесть месяцев", - сказал адвокат.

В ходе предварительных слушаний, которые длились два дня, защита и подсудимые просили суд вернуть дело в прокуратуру для объективного расследования. Абызов также заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По его мнению, ему и другим предъявлено обвинение в недействующей редакции.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, в апреле 2012 года Абызов, Степанов и Русаков создали преступное сообщество и возглавили его. Преступная организация состояла из функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом.