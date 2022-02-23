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Из магазина в Амстердаме, где захватили заложников, спаслись несколько человек

Полицейские отметили, что пока не хотят распространять какую-либо дополнительную информацию об инциденте

ГААГА, 23 февраля. /ТАСС/. Несколько человек смогли выбежать из магазина Apple Store в Амстердаме, где один или несколько человек были взяты в заложники. Об этом сообщила во вторник в Twitter полиция Нидерландов.

"Несколько человек смогли покинуть здание", - отметили в правоохранительных органах. Полицейские добавили, что пока не хотят распространять какую-либо дополнительную информацию об инциденте.

Площадь, на которой находится здание, оцеплена полицией, в небе барражирует полицейский вертолет. Всем людям, проживающим поблизости, настоятельно рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу.

На фото в социальных сетях с места инцидента можно увидеть одного мужчину, который держит пистолет у шеи другого мужчины.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, скорее всего, речь идет об одном заложнике, однако в здании могут прятаться другие люди. Несколько очевидцев рассказали телеканалу AT5, что слышали выстрелы в магазине.

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