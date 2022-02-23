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На юго-востоке Австралии разбился небольшой самолет

Летчик погиб, сообщил телеканал 9News

СИДНЕЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Летчик погиб при крушении небольшого самолета на юго-восточном побережье Австралии. Об этом в среду сообщил телеканал 9News.

Катастрофа произошла недалеко от города Сивью, расположенного в 120 км к востоку от Мельбурна. По данным полиции, самолет, адаптированный для выполнения сельскохозяйственных задач, около 07:45 (23:45 мск 22 февраля) по не установленной пока причине потерял управление и упал на землю. Пилот, личность которого пока не установлена, погиб на месте.

На месте катастрофы работает полиция, обстоятельства происшедшего выясняются.

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Австралия
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