В Новосибирске задержали мужчину, напавшего с ножом на девочку

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новосибирске мужчину, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мужчина преследовал 11-летнюю девочку и на улице Добролюбова напал на ребенка. Подозреваемый стал угрожать несовершеннолетней ножом и предпринял попытку совершить противоправные действия, однако на крики ребенка прибежали прохожие, которые спугнули мужчину, и тот скрылся", - сообщила Волк.

Спустя несколько часов мужчина был задержан полицейскими на одной из станций новосибирского метро. В ходе досмотра у него изъяли рукавицы девочки. "Задержанным оказался 54-летний житель Новосибирска, ранее судимый за угрозу убийством", - добавила представитель МВД. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины.