Глава СК РФ поручил расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в ЛНР

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской Народной Республике. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 22 февраля вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня на направлении Золотое-4 - Березовское, применив противотанковую управляемую ракету, в результате чего погибли двое мирных жителей ЛНР", - уточняется в сообщении ведомства.

"Кроме того, днем 22 февраля в Ростовской области, в 500 м от украинской границы, обнаружены тела четырех мужчин. Рядом с ними - две БМП без опознавательных знаков", - добавили в СК.

Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России установить все обстоятельства этих происшествий в рамках уголовных дел.