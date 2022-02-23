В Рязанской области возбудили дело после травмирования ребенка из-за схода льда с крыши

ТАСС, 23 февраля. Уголовное дело возбуждено после падения наледи с крыши дома на ребенка в поселке Красная Горбатка Рязанской области, в результате чего несовершеннолетний получил перелом ноги. Об этом в среду сообщает прокуратура региона.

"Прокуратурой Селивановского района выявлен факт нарушения местной управляющей организацией жилищно-коммунального законодательства, повлекший причинение вреда здоровью несовершеннолетнего. По результатам проверки возбуждено уголовное дело", - сообщает надзорный орган.

По данным прокуратуры, 19 февраля на пятилетнего ребенка в рязанском поселке Красная Горбатка с козырька подъезда многоквартирного дома сошел снежный вал. В результате этого несовершеннолетний упал и сломал ногу.

Следователи проводят проверку по аналогичному инциденту в Муроме Владимирской области, где глыба льда также упала с крыши дома на 11-летнего школьника, мальчик получил травму головы.