СК возбудил дело из-за травмирования подростка при падении наледи с крыши дома под Тулой

ТУЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после падения на подростка наледи с крыши дома в городе Кимовске Тульской области. Пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 22 февраля поступило сообщение о травмировании 16-летнего подростка, на которого упал фрагмент наледи, когда он находился около жилого дома в городе Кимовске. С полученными повреждениями пострадавшего доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь.

Следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за очистку дома от снега и наледи. "Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося, изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначены необходимые судебные экспертизы", - добавили в пресс-службе.