ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыму

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. ФСБ РФ распространила видео задержания сторонников запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор", подозреваемых в подготовке теракта в храме в Крыму.

Как следует из видеокадров, задержания и обыски проводились по нескольким адресам. На видео запечатлены компоненты для изготовления взрывного устройства, обнаруженные у задержанных, а также патроны, ножи, оружие, националистическая атрибутика.

Ранее в ФСБ сообщили, что по подозрению в подготовке к теракту задержаны шесть граждан России - сторонников "Правого сектора". Они планировали подрыв самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения.