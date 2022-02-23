Двух членов "Другой России" задержали за акцию у посольства Украины в Москве

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Полицейские в среду задержали двух членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова", которые устроили несанкционированную акцию у посольства Украины в Москве. Им грозит административный арест. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Сергей Тельнов.

"Двое членов "Другой России" были задержаны у посольства Украины в центре Москвы за несанкционированную акцию в поддержку признания ЛНР и ДНР. Среди задержанных - Екатерина Бирюкова. В отношении обоих составили протоколы по ч. 8 ст. 20.2 ст. КоАП РФ ("Повторное нарушение правил организации собрания, митинга или пикетирования"). Задержанным грозит арест до 30 суток", - сказал Тельнов.

По его словам, суд по вопросу привлечения Бирюковой и ее соратника к административной ответственности состоится в четверг. "До суда их оставляют в отделе полиции", - заключил адвокат.

В районе Арбата полицейские также задержали трех человек, устроивших пикеты против обострения отношений с Украиной. Как сообщил ТАСС их адвокат Илья Уткин, "их доставили в ОМВД "Арбат". Всем троим вменяют ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Им грозит штраф до 20 тыс. рублей", - отметил Уткин.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Обстановка у посольства Украины в Москве

Обстановка у посольства и консульства Украины, расположенных в Леонтьевском переулке в центре Москвы, спокойная. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

У зданий диппредставительства дежурит полицейская машина с включенной "мигалкой", примерно в 100 м дальше стоит полицейский автобус. Вдоль забора посольства установлено ограждение, закрывающее доступ на тротуар.

Стражи порядка, охраняющие диппредставительство, от комментариев отказались. "Ситуацию не комментируем", - сказал полицейский. На звонки в посольстве Украины тоже не отвечают.

Корреспондент ТАСС также позвонил в МИД Украины. На вопрос о том, собирается ли Киев эвакуировать посольство в Москве, в ведомстве попросили прислать письменный запрос.