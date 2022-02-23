СК возбудил дело после попытки украинских диверсантов проникнуть в Россию на двух БМП

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. СК России возбудил уголовное дело по факту попытки украинских диверсантов пересечь границу и проникнутьт на территорию России на двух БМП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих") и ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 21 февраля неустановленные лица из числа представителей Вооруженных сил Украины, следуя с территории Украины на двух единицах военной техники - боевых машинах пехоты, незаконно пересекли государственную границу России вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области. После чего указанная группа была остановлена сотрудниками пограничной службы РФ вблизи хутора Патоновка Тарасовского района Ростовской области и, при оказании вооруженного сопротивления, уничтожена ответным огнем.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что пограничники совместно с Минобороны РФ уничтожили две диверсионные группы военных Украины на границе с РФ, один из ее членов захвачен в плен.