В ДТП с лесовозом и легковушкой в Удмуртии погибли два человека

ТАСС, 23 февраля. Двое человек погибли и один ранен в результате ДТП с участием лесовоза и автомобиля ВАЗ-2014 в Можгинском районе Удмуртии, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

"В 22:30 (21:30 по мск) 23 февраля 2022 года поступило сообщение о столкновении легкового и грузового автомобилей на 28-м км автодороги регионального значения Можга - Вавож в Можгинском районе Удмуртии", - сообщили в МЧС.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ-2104, водитель лесовоза получил травмы. Личный состав пожарно-спасательной части республиканского ГУ МЧС проводил работы по деблокированию погибших из легкового автомобиля.

Всего к ликвидации последствий ДТП привлекались 15 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России - шесть человек и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники УГИБДД по республике.