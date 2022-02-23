В Сарапуле после схода снега с крыши дома погибла женщина

ТАСС, 23 февраля. Следователи начали доследственную проверку после смерти 68-летней женщины в результате схода снега с крыши дома в городе Сарапул в Удмуртии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртской Республике.

"Сарапульским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике организована доследственная проверка по факту смерти женщины в результате схода снега с крыши принадлежащего ей дома", - сообщили в СК.

Следователями установлено, что 68-летняя женщина проживала одна в частном доме, расположенном в Сарапуле. Около 16:00 (15:00 мск) очевидцы увидели сход снега с крыши дома, в котором проживала пенсионерка. Спустя непродолжительное время соседи, предположив, что женщина оказалась под снегом, вызвали сотрудников спасательных служб, которые под толщей снега обнаружили труп женщины.

В рамках проверки следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия.