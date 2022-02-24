Уголовное дело возбудили по факту незаконного ввоза в Россию 20 тонн медицинского спирта

ТАСС, 24 февраля. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного ввоза через государственную границу Российской Федерации 20 тонн этилового медицинского спирта на более чем 1,9 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"Курганской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения таможенного законодательства при перемещении товаров через государственную границу России. Установлено, что в феврале 2022 года коммерческая организация ввезла в страну 20 тонн этилового медицинского спирта стоимостью свыше 1,9 млн рублей при отсутствии лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории страны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции")", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.