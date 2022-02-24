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Суды Ростова-на-Дону проверяют после анонимных сообщений о "минировании"

Проводится проверка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Восемь районных судов Ростова-на-Дону в четверг получили анонимные сообщения о "минировании", информация проверяется. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"На электронную почту районных судов города Ростова-на-Дону поступили сообщения о минировании зданий", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что угрозы поступили в восемь судов.

Информацию о "минировании" передали в соответствующие службы, добавили в пресс-службе, она проверяется.

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