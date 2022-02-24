Авария на газопроводе привела к отключению отопления у 32,9 тыс. жителей Самарской области

САМАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Работа котельной была нарушена из-за повреждения подземного газопровода, в результате без отопления остались 32,9 тыс. жителей в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 12:12 24 февраля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о повреждении подземного газопровода высокого давления диаметром 250 мм (сети ООО "СВГК") по адресу: г. о. Чапаевск, ул. Лермонтова, 1. В результате повреждения нарушена работа котельной, на время проведения работ без теплоснабжения остались потребители 192 многоквартирных и 20 частных жилых домов", - отметили в региональном главке.

В домах проживают 32,9 тыс. человек, включая около 5,2 тыс. детей. Также без отопления остались 18 социально значимых объектов.

Планируется, что газоснабжение будет восстановлено в четверг в 22:00 по местному времени.

По данным "Приволжского УГМС", в четверг в Самарской области температура воздуха составит плюс 2 - минус 3 градуса. Установится облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ожидается западный ветер 4-9 м/с.