Второе уголовное дело возбудили в отношении главы УГИБДД по Орловской области

ТАСС, 24 февраля. Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении руководителя управления ГИБДД УМВД по Орловской области, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В декабре 2021 года следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении начальника управления ГИБДД УМВД по Орловской области и двоих его подчиненных по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в течение нескольких лет они занимали должности в вузе, при этом не проводили занятия.

"В Орловской области в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной деятельности УФСБ России по Орловской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2021 года начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области, зная о заключенных госконтрактах на аренду офисных помещений для нужд возглавляемого им управления, инициировал завышение арендной платы за пользование данными помещениями вдвое - до 480 тыс. руб. В результате этого денежные средства были незаконно изъяты из бюджета УМВД России по региону.