В Брянске суд арестовал главврача городской больницы по делу о взяточничестве

ТАСС, 24 февраля. Суд заключил под стражу главврача Брянской городской больницы №1 и отправил под домашний арест заведующую аптекой медучреждения, которые подозреваются в получении взятки на сумму не менее 1,6 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.

"Главному врачу городской больницы №1 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <…> Заведующей аптекой по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а индивидуальному предпринимателю - в виде залога в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заведующая аптекой стала фигурантом дела о получении взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а предприниматель - о даче взятки должностным лицам городской больницы (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Ранее следователи задержали главврача больницы из-за подозрения во взяточничестве.

По данным следствия, с апреля 2016 года по декабрь 2021 года главврач больницы вместе с заведующей аптекой получили не менее 1,6 млн рублей от индивидуального предпринимателя. Взамен с ним заключили договор на закупку медицинских товаров для нужд учреждения здравоохранения и их своевременную оплату.