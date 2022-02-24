Обвиняемого в убийстве сотрудника РЖД в Челябинской области арестовали на два месяца

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Карталинский городской суд Челябинской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца обвиняемому в убийстве работницы железнодорожной станции Карталы и ранении мастера Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сказали в суде.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры сообщалось, что вооруженный мужчина 21 февраля на территории Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО "РЖД" застрелил 35-летнюю работницу у входа в административное здание. После был тяжело ранен в голову мастер, который находился в этом же здании.