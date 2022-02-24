Двух человек задержали по делу об убийстве жителя Тульской области

ТУЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали двух человек, обвиняемых в убийстве жителя Ясногорского района Тульской области, тело которого с огнестрельными ранениями было найдено в хозпостройке у одного из домов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Во взаимодействии с сотрудниками полиции удалось установить и задержать двух подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые знакомые погибшего, 1995 и 1992 годов рождения. <...> Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ходе произошедшего конфликта подозреваемые вооружились пистолетом и поочередно произвели несколько выстрелов в потерпевшего. От полученных ранений 24-летний мужчина умер, его тело обнаружили 22 февраля в хозяйственной постройке около одного из домов в поселке Боровковский Ясногорского района. "Злоумышленникам следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - отметили в пресс-службе.

О мотивах совершения преступления на данный момент не сообщается.