Суд продлил домашний арест рязанскому депутату, обвиняемому в хищении из бюджета

ТАСС, 24 февраля. Советский районный суд Рязани на три месяца продлил срок домашнего ареста депутату Рязанской городской думы Александру Бурцеву, который обвиняется в хищении средств из бюджета муниципалитета. Об этом сообщается на сайте суда.

"Постановлением суда мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Б. продлена сроком на три месяца, <...>, то есть по 1 июня 2022 года включительно. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Рязанский областной суд", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 января суд поместил под домашний арест председателя комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской думы Александра Бурцева, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о хищении путем обмана из бюджета города денежных средств с использованием своего служебного положения по ч. 3. ст. 159 УК РФ. Санкция по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом.

Как сообщается на сайте Рязанской городской думы, Бурцев с 2017 года является членом партии "Единая Россия". Ранее местные СМИ сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении нескольких депутатов городской думы Рязани от ЛДПР в связи с хищением бюджетных средств. В правоохранительных органах информацию не комментируют.