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Молния

СК возбудил дело по факту обстрела территории Белгородской области украинскими военными

СК возбудил дело по факту обстрела территории Белгородской области украинскими военными - ведомство.

При обстреле Белгородской области ранены двое взрослых и ребенок
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