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Проверки школ Архангельска после сообщений о "минировании" завершены

Опасные предметы не обнаружены

АРХАНГЕЛЬСК, 24 февраля. /ТАСС/. Проверки школ Архангельска в четверг после сообщений о "минировании" завершены, опасных предметов не обнаружено, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Проверки школ завершены, ничего не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Информация о "минировании" поступила 24 февраля днем по электронной почте в 23 школы Архангельска, ученики и педагоги были эвакуированы, были проведены проверки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельска, 25 февраля обучение продолжится в обычном режиме.

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