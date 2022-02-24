Проверки школ Архангельска после сообщений о "минировании" завершены

АРХАНГЕЛЬСК, 24 февраля. /ТАСС/. Проверки школ Архангельска в четверг после сообщений о "минировании" завершены, опасных предметов не обнаружено, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Проверки школ завершены, ничего не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Информация о "минировании" поступила 24 февраля днем по электронной почте в 23 школы Архангельска, ученики и педагоги были эвакуированы, были проведены проверки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельска, 25 февраля обучение продолжится в обычном режиме.