Аксенов заявил, что cообщения о минировании на территории Крыма оказались ложными

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Сообщения о минировании объектов в Крыму, которые поступали в четверг, оказались ложными, заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

"Сегодня диванная армия Украины, диванная армия западных стран включена в процесс дестабилизации обстановки Республики Крым. Отсюда и [ложные] сообщения о минировании учреждений на территории республики, Крымского моста и так далее", - сказал Аксенов, рассказывая о вбросах фейков в информационное пространство полуострова.

Он подчеркнул, что при этом все подобные сообщения проверяются. "Информация каждая проверяется в течение часа, меры для обеспечения безопасности принимаются", - отметил глава Крыма.

Ранее советник главы региона Олег Крючков сообщал, что в Крыму началась волна фейковых минирований. В частности, из-за сообщений о якобы находящихся в зданиях опасных предметах были эвакуированы все суды Симферополя и несколько в других муниципалитетах.