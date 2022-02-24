Водоснабжение в городе Армянск в Крыму восстановили в полном объеме

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Водоснабжение в городе Армянск в Республике Крым, прерванное утром в четверг, восстановлено в полном объеме. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее мэр сообщал, что проблемы с водоснабжением возникли в приграничном Армянске, в целом ситуация в городе стабильная. Днем в четверг сообщалось, что водоснабжение восстановлено, однако необходимо время, чтобы заполнилась система водоснабжения.

"У нас были вопросы, связанные с отключением электроэнергии Джанкойский район,<…> восстановили Рюмшино село. И были проблемы с водой в городе Армянск, водоснабжение восстановлено в полном объеме. На сегодняшний день - наша задача обеспечить мирную жизнь", - сказал Аксенов.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в министерстве.