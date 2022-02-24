СК возбудил дело в связи с угрозой насилия в отношении правоохранителей на акции в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 24 февраля подозреваемая, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью. "Сотрудниками полиции подозреваемая 1999 года рождения задержана на месте преступления. В ближайшее время фигурантка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения с ней необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается", - заключила Иванова.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции задержали в центре Москвы 600 человек в ходе несанкционированной акции против специальной военной операции. В ГУ МВД добавили, что люди задержаны за нарушение общественного порядка и в настоящее время доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства.
Ранее на Пушкинской площади в центре Москвы собрались протестующие против специальной военной операции. Позже собравшиеся устроили незаконное шествие по Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки. Ранее в четверг МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Отмечалось, что за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти грозит лишение свободы.