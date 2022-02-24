СК возбудил дело в связи с угрозой насилия в отношении правоохранителей на акции в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 24 февраля подозреваемая, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью. "Сотрудниками полиции подозреваемая 1999 года рождения задержана на месте преступления. В ближайшее время фигурантка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения с ней необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается", - заключила Иванова.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции задержали в центре Москвы 600 человек в ходе несанкционированной акции против специальной военной операции. В ГУ МВД добавили, что люди задержаны за нарушение общественного порядка и в настоящее время доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Ранее на Пушкинской площади в центре Москвы собрались протестующие против специальной военной операции. Позже собравшиеся устроили незаконное шествие по Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки. Ранее в четверг МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Отмечалось, что за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти грозит лишение свободы.