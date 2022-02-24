Казанский и Ленинградский вокзалы в Москве проверяют после сообщения о минировании

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Кинологи проверяют Казанский и Ленинградский вокзалы в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сказал ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на территории Казанского и Ленинградского вокзалов. Сейчас здания и территорию проверяют кинологи на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник.

Эвакуация, по его словам, не проводилась.

Ранее 24 февраля неизвестный "заминировал" все районные суды Москве, многие мировые судебные участки и аэропорт Шереметьево. Угрозы оказались ложными.

ФСБ 10 февраля сообщила о задержании 14 участников интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях в конце 2021 и начале 2022 годов. Организаторами и администраторами этих сообществ, по данным ФСБ, были гражданин Украины Антон Осипчук.

В новость были внесены изменения (23:10 мск) - добавлена информация о Ленинградском вокзале.